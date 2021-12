Basket femminile per la Pol Comense ieri sera resa onoreveole in casa contro Tradate

pallacanestro minors donne risultati

Basket femminile si è chiuso il secondo turno di ritorno del girone Giallo1 di serie C donne.

Basket femminile si è chiuso il secondo turno di ritorno del girone Giallo1 di serie C donne

Basket femminile il team nerostellato dopo una buona gara a Casnate si è arreso per 59-69 alla terza forza del torneo

Si è chiuso ieri sera il secondo turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C che ha visto nel girone Giallo1 la Pol Comense dover rimandare l'appuntamento con la sua prima vittoria stagionale. Il team nerostellato infatti in casa è stato protagonista di una buona gara ma alla fine si è dovuto arrendere alla terza forza del torneo il Tradate per 59-69. Comense che resta così ultima in classifica ferma a quota 0. Intanto la Comense si consola partecipando con una sua casetta di Natale presso la Città dei Balocchi dietro il Duomo di Como.

Questo il programma del 9° turno secondo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 10 dicembre ore 21.15 Gallarate-Basket Como 43-32, Gavirate-Btf Cantù 56-61; ore 21.30 Vertematese-Nonna Papera Mariano 48-60; sabato 11 ore 20.45 Comense-Tradate 59-69.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 18; Isotec Gallarate 16; Tradate 14; Btf Cantù 10; Basket Como 6; Gavirate, Vertematese 4; Pol. Comense 0.

Questo il programma del 10° turno terzo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 17 dicembre ore 21.15 Sant'Ambargio Mariano-Tradate, Gavirate-Pol Comense, ore 21.30 Vertematese-Gallarate; sabato 18 ore 21 Basket Como-Btf Cantù.