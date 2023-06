Basket femminile: oggi pomeriggio è iniziata la rassegna continentale donne.

Basket femminile: per Laura Spreafico e l'Italia esordio amarissimo agli Europei 2023

Mastica amaro il basket femminile italiano dopo il match d'esordio della nazionale maggiore ai Campionati Europei 2023 che si sono aperti oggi a Tel Aviv. Le azzurre con l'assese Laura Spreafico in campo infatti hanno dovuto incassare una sconfitta bruciante per mano della Repubblica Ceca dopo aver condotto per oltre tre quarti di gara.

Dopo aver raggiunto il massimo vantaggio di 14 punti nel terzo quarto, l'Italia ha subito il parziale decisivo delle avversarie negli ultimi minuti di il 12-29 che di fatto ha ribaltato completamente l'esito del match. Per Spreafico, al suo debutto nella rassegna continentale, 9 punti che però non sono bastati per evitare il ko.

Le azzurre torneranno in campo domani 16 giugno alle 14.30 nel secondo match del gitone B per sfidare le padroni di casa di Israele. Domenica 18 ultimo impegno col Belgio (pre 14.15).

Il tabellino di Italia-Repubblica Ceca 58-61

Parziali 17-17; 33-32; 50-43

Italia: Keys* 10 (3/4, 1/2), Villa 4 (2/7), Bestagno 3 (1/2), Verona* 4 (2/3, 0/4), Zandalasini* 10 (5/11, 0/4), Pan 6 (0/2, 2/6), Trucco ne, Cubaj (0/1), Santucci, Fassina 2 (1/1, 0/1), Andrè* 10 (4/7), Spreafico* 9 (0/1, 3/7). All. Lardo

Rep. Ceca: Brezinova* 12 (3/6, 2/3), Zeithammerova 2 (1/1), Andelova 5 (1/3, 1/3), Stoupalova* 9 (3/6, 1/2), Paurova ne, Vorackova ne, Hamzova* 14 (6/7), Vyoralova* 3 (0/3, 1/2), Holesínska* 14 (1/3, 3/6), Sipova 2 (1/1), Cechova (0/2), Sklenarova (0/2). All. Ptackova.

L’eventuale spareggio (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi.

Le 12 convocate azzurre per gli Europei

0 JASMINE KEYS 1997 ala

2 MATILDE VILLA 2004 play

4 MARTINA BESTAGNO 1990 centro

8 COSTANZA VERONA1999 plat

9 CECILIA ZANDALASINI 1996 ala

11 FRANCESCA PAN1997 guardia

12 VALERIA TRUCCO 1999 ala/centro

13 LORELA CUBAJ 1999 centro

18 MARIELLA SANTUCCI 1997 play

19 MARTINA FASSINA 1997 guardia

22 OLBIS ANDRÈ 1999 centro

23 LAURA SPREAFICO 1991 guardia/ala