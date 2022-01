Basket femminile per lo stop il Villaguardia tornerà in campo solo il 30 gennaio a Binzago

News di pallacanestro minors rosa

Basket femminile l'emergenza sanitaria ha fatto rinviare tre turni e le sfide con Lainate, Samarate e Fernese

La temporanea sosta dei campionati regionali voluta dal comitato Fip Lombardia ha ridisegnato anche il calendario della Promozione di basket femminile. Nel girone Verde milita l'unica rappresentante lariana il GS Villa Guardia che ha ripreso dopo la lunga sosta ad allenarsi anche se con qualche problema numerico tanto da aggregare alcune under19 nell'organico. La squadra diretta da coach Roberto Cantaluppi ha giocato l'ultima gara ufficiale l'11 dicembre scorso quando aprì il girone d'andata perdendo in casa contro Canegrate. Ora dovrà aspettare ancora metà mese prima di tornare in campo per giocare una partita esattamente domenica 30 gennaio quando sarà ospite del fanalino di coda Binzago. Prima di allora infatti sono stati rinviati ben tre turni, il 2° il3° e il 4° di ritorno che saranno recuperati al termine della prima fase.

Le nuove date delle partite rinviate

2° turno di ritorno il 22 febbraio Lainate-Villa Guardia

3° turno di ritorno il 26 febbraio Samarate-Villa Guardia

4° turno di ritorno 5 marzo Villa Guardia-Fernese

Il campionato ripartirà con il 5° turno di ritorno Girone Verde

Martedì 25 gennaio Lainate-Canegrate, venerdì 28 Fernese-Real Busto, sabato 29 Samarate-San Rocco, domenica 30 Binzago-Villa Guardia.

La classifica del girone Verde

Fernese, Lainate 14; Canegrate 12; Samarate 8; Villa Guardia, San Rocco 6; Binzago, Real Busto 2.