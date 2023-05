Basket femminile: vigilia dell'ultimo turno di regular season di serie C donne.

Basket femminile: per Mariano volata finale per i playoff, ma battere Sondrio non basta

E' già vigilia dell'ultimo turno di regular season del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Venerdì 12 infatti si apre l'ultimo turno che di fatto definirà nel girone B la corsa ai playoff che vede coinvolta anche la Nonna Papera Mariano Comense. Le speranze della squadra brianzola diretta da coach Dionigi Cappelletti di centrare il quarto posto e l'ultimo passa per i playoff però sono davvero appese a un filo: dovrà infatti vincere venerdì sera in casa contro il temibile Sondrio e poi sperare in un contemporaneo ko esterno della pariclassifica Ardor Bollate a Tradate.

Mariano e Bollate infatti si presentano alla vigilia dell'ultima gara appaiate a quota 42 ma con la squadra lariana sotto 0-2 nei confronti diretti e quindi non più padrona del suo destino. Sempre venerdì sera fari puntati sul derby lariano Vertematese-Basket Como tra due squadre salve e fuori da ogni altro gioco. Così come il Btf Cantù che già salvo matematicamente chiuderà la sua non facile stagione in casa ospitando sabato sera la Fernese.

Il cartellone del 30° e ultimo turno del girone B

Venerdì 12 maggio ore 21.15 Mariano-Sondrio, Vertematese-Como, Gallarate-Legnano, Tradate-Bollate,; sabato 13 ore 19 Cantù-Fernese; domenica 14 Garbagnate-Gavirate, Idea Sport-Trezzano.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate, S0ndrio, Corsico 46; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 42; Vertematese 34; Tradate, Legnano 26; Idea Sport Milano, Fernese 24; Como 16; Trezzano 14; Btf Cantù 10; Garbagnate, Gavirate 4.