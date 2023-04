Basket femminile: è vigilia del 27° turno stagionale di serie C donne.

Basket femminile: per Vertematese e Mariano anticipi pericolosi venerdì 21

E' già vigilia del 27° turno del campionato di basket femminile di serie C lombarda. Quando mancano quattro gare alla fine della stagione regolare nel girone B è ancora lotta apertissima per entrare nei quattro posti che valgono l'accesso ai playoff: con Gallarate e Sondrio ormai quasi sicure, è grande bagarre per gli altri due pass tra Corsico, Bollate e le due squadre lariane Mariano e Vertematese. Entrambe giocano d'anticipo in questo fine settimana e tornano in campo venerdì 21 per due sfide molto delicate.

Mariano sarà ospite del Tradate, mentre Vertemate riceverà la capolista Gallarate. Sabato sera invece toccherà al Basket Como che proverà a spezzare la sua lunga serie negativa ospitando a Casnate la terza forza del girone il Corsico. Riposa invece il Btf Cantù.

Il cartellone del 27° turno del girone B

Venerdì 21 aprile ore 21.15 Tradate-Mariano, ore 21.30 Vertematese-Gallarate, Fernese-Trezzano, Gavirate-Idea Sport; sabato 22 ore 21 Como-Corsico, Sondrio-Legnano; domenica 23 Bollate-Garbagnate. Riposa Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 44; S0ndrio 42; Corsico 38; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 36; Vertematese 34; Idea Sport Milano, Legnano 24; Fernese , Tradate 22; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 2.