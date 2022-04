Basket femminile per Villa Guardia nuovo colpo esterno contro Samarate e primo posto

pallacanestro rosa risultati

Si è aperto ieri sera il 2° turno della seconda fase del campionato di Promozione di basket femminile e nel girone Silver 4 il Villa Guardia ha messo a segno il suo secondo successo esterno consecutivo. La squadra lariana di coach Roberto Cantaluppi ieri è andata a sbancare il difficile campo del Samarate lanciandosi in vetta al girone. Un successo pesante arrivato al termine di una gara equilibrata e combattuta come ammette lo stesso coach Canta: "Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca ed equilibrata così ha confermato anche il campo. Va dato merito alle nostre ragazze di averla portata a casa giocando con testa e carattere anche nei momenti difficili grazie all'apporto di tutte dalla top scorer Fomasi fino alle nostre under. E' una vittoria di certo non ancora decisiva ma che ci da un leggero vantaggio in vista delle prossime partite. Una vittoria che conferma come noi ci siamo e restiamo sul pezzo. Abbiamo fatto un passo importante in avanti ma ora continuiamo così». Villa Guardia tornerà in campo per chiudere il girone d’andata martedì 3 maggio quando ospiterà tra le mura amiche di via Tevere il San Gabriele Milano

Il tabellino di Samarate-Villa Guardia 43-46

Parziali 12-11, 22-27, 37-36.

GS Villa Guardia: Benzoni 9, Bianchi 7, Galbiati 1, Okland 2, Della Bosca 1, Fomasi 16, F. Duzioni 2, Cammarata, Fasola, De Caro 6, E, Duzioni 2).

Ecco il cartellone del 2° turno d'andata del girone Silver

Oggi giovedì 21 aprile ore 21.15 Samarate-Villa Guardia 43-46, venerdì 22 San Gabriele-Corsico.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 4; Samarate 2; San Gabriele Milano, Corsico 0.

Questo il programma del 3° turno e ultimo d'andata del girone Silver4

Domenica 1 maggio Corsico-Samarate; martedì 3 maggio ore 21.30 Villa Guardia-San Gabriele Milano.