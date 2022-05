Basket femminile percorso netto per il Villa Guardia che sbanca Milano e ora pensa ai playoff

Pallacanestro rosa news

Basket femminile si è chiusa la seconda fase del campionato di Promozione donne.

Basket femminile si è chiusa la seconda fase del campionato di Promozione donne.

Basket femminile ieri il GSV di coach Roberto Cantaluppi ha vinto anche in casa del San Gabriele per 38-40

Il Gs Villa Guardia ha chiuso alla grande la seconda fase del campionato di basket femminile di Promozione completando il suo cammino perfetto nel girone Silver 4 grazie al successo ottenuto ieri a Milano contro il San Gabriele per 38-40. Un successo sofferto ma fortemente voluto dal team di coach Roberto Cantaluppi che certifica così primato e qualificazione ai playoff: "Si', chiudiamo in bellezza realizzando 6 vittorie su 6 gare in questa seconda fase. Abbiamo giocato la solita "sporca" partita con una grande difesa ma forse potevamo giocare con più attenzione e lucidità. Ci lavoreremo ancora su questi aspetti. Abbiamo recuperato anche la nostra lunga storica Di Benedetto una bella notizia speriamo anche in vista del tabellone playoff. Ora aspettiamo di conoscere chi sarà il nostro avversario nei playoff e quando giocheremo ma arrivati a questo punto siamo molto soddisfatti e speriamo di andare più avanti possibile".

Il tabellino di San Gabriele-GS Villa Guardia 38-40

(11-12, 20-25, 32-30)

GS Villa Guardia: Benzoni11, Montorfano 2, Bianchi 10, Okland, Della Bosca 2, Fimasi 8, Di benedetto 2, cammarata, Fasola 3, De capo 2. All. Cantaluppi.

Questo il programma del 6° turno e ultimo di ritorno del girone Silver4

Sabato 21 maggio Samarate-Corsico 62-35; domenica 22 ore 21.30 San Gabriele Milano-Villa Guardia 38-40.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 12; San Gabriele Milano 6; Samarate 4; Corsico 2.