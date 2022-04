Basket femminile Pol. Comense alza bandiera bianca anche contro l'Ardor Bollate

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è giocato ieri sera l'anticipo del 6° turno di serie C donne.

Basket femminile partita senso unico a Casnate con le nerostellate sempre costrette ad inseguire le ospiti

Inizia male per le squadre lariane il 6° turno della seconda fase del campionato di basket femminile di serie C. Ieri sera infatti la già retrocessa Pol Comense ospitava a Casnate la lanciatissima Ardor Bollate che però non ha fatto sconti alle giovani nerostellate imponendosi largamente con un netto 29-71. Domani invece toccherà alla capolista Nonna Papera Mariano tornare in campo e riscattare l'ultima sconfitta prepasquale ospitando il temibile Bresso. Contemporaneamente in campo anche l'altra capolista Pro Patria ospite a Gavirate così come la terza forza Gallarate che riceverà il Broni. Sabato invece torneranno in campo a domicilio sia la Vertematese contro il fanalino di coda MBS che il Btf Cantù contro la Futura Milano. Chiuderà il cartellone martedì 26 il Basket Como impegnato nel posticipo casalingo contro Garbagnate.

Il tabellino di Comense-Ardor Bollate 29-71

Parziali 7-19, 19-42, 28-59

Comense: Chiappelli 11, De Mari 5, Sirtori 4, Proserpio 4, Maniezzi 3, Falasco 2, De Vitis, Barbiero.

Bollate: Vitale 21, Mariani 17, Bresciani 9, Canciani 8, Fusi 5, Pusca 5, Pianta 4, Dissegna 2, Galimberti, Merici, Cappa, Martin.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate; venerdì 22 Gallarate-Broni, Gavirate-Pro Patria, ore 21.15 Mariano-Bresso; sabato 23 ore 21 BTF Cantù-Futura, ore 20.30 Vertematese-MBS; martedì 26 Tradate-Corsico, Basket Como-Garbagnate.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 34; Gallarate 32; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni 24; Tradate 22; Basket Como 18; Btf Cantù, Futura, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.