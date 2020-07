Basket femminile porte aperte nella squadra Under14 femminile dell’SCB 2020/21

Basket femminile lo Sport Club Brianza cerca nuove cestiste 2007-08-09.

Basket femminile allenamenti al via a fine agosto a Lipomo, Montorfano e Alzate Brianza sotto la guda tecnica di coach Mauro Borghi

Lo Sport Club Brianza è ormai diventato un punto di riferimento nel basket femminile lariano e si sta già muovendo in vista della prossima stagione agonistica 2020/21. Dopo aver rinnovato il consiglio direttivo per il quadriennio 2020/24 il club biancorosso ora sta definendo le squadre del suo settore giovanile che scenderanno in campo nella prossima annata sportiva. Tra queste c’è la formazione under14 femminile riservata alle ragazze nate nel 2007-2008-2009. La formazione sarà affidata alle cure tecniche del neo coach Mauro Borghi e gli allenamenti partiranno da fine agosto per svolgersi nelle paletsre di Lipomo, Montorfano e Alzate Brianza. Chi fosse interessata può contattare la società per ulteriori informazioni al tel. 3297913643 (Fortunato) o seguendo il sito ufficiale www.sprtclubbrianza.it.