Basket femminile: si è chiuso il 3° turno d'andata del girone B di serie C donne.

Basket femminile: posticipi fatali per Cantù e Mariano ancora a secco

Doppio ko per le squadre brianzole nei posticipi del 3° turno del campionato di basket femminile di serie C. Sabato il Btf Cantù ha dovuto incassare il terzo stop di fila in casa contro il Trezzano che ha addirittura doppiate le furie rosse rovinando in parte la festa per il 30° anniversario della società. Ieri invece a sorpresa è arrivato anche il ko a Corsico della Nonna Papera Mariano costretta ad inseguire fin dal primo quarto e mai capace di ribaltare l'esito del match.

Il tabellino di Corsico-Nonna Papera Mariano 57-54 (16-12, 34-28, 48-38)

Mariano: Pozzi 12, Paleari 9, B. Cappelletti 8, Conegian 7, Maggioni 6, Pollini 4, Orlando 3, Mauro 3, Zorzi 2, Molteni, Ventura, Maroni. All. D. Cappelletti.

Il tabellino di Btf Cantù-Trezzano 40-80 (7-19, 13-40, 28-62)

Cantù: Ballabio 14, G. Volpi 10, S. Volpi 8, Cannataro 4, Vitali 2, Maspero 2, Sotgiu, Sala, Tomasini, Panuzzi, Padovani. All. Rossi.

Il cartellone completo del 3° turno d'andata del girone B

Mercoledì 12 ottobre 21 Basket Como-Bollate 49-56; Venerdì 14 ottobre ore 21.30 Vertematese-Idea Sport 67-43, Gavirate-Gallarate 48-26, Tradate-Garbagnate 60-47; sabato 15 ore 20.45 Btf Cantù-Trezzano 40-80; domenica 16 ore 21 Corsico-Mariano 57-54, Sondrio-Fernese 61-48.

Classifica del girone B

Ardor Bollate, Vertematese, Gallarate, Sondrio, Corsico 6; Basket Como*, Corsico 4; Mariano, Fernese, Tradate, Trezzano 2; Idea Sport, Gavirate, Garbagnat, Legnano, Btf Cantù 0.

Il cartellone completo del 4° turno d'andata del girone B

Venerdì 21 ottobre ore 21 Fernese-Gavirate; ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù, Gallarate-Sondrio; sabato 22 ore 20 Trezzano-Basket Como, Legnano-Garbagnate; domenica 23 Corsico-Bollate, Idea Sport-Tradate. Riposa Mariano.