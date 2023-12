Basket femminile: posticipo amaro per il Btf Cantù che cade a Lecco per 62-43

In serie C femminile posticipo domenicale amaro per il Btf Cantù che è caduto ieri sul campo del Lecco Women per 62-43. Le furie rosse brianzole dirette da coach Valerio Rossi hanno giocato alla pari per oltre metà gara per poi arrendersi all'allungo delle locali. il Btf chiude così il 2023 all'ultimo posto nel girone C a quota 4 punti.

Il campionato tornerà dopo la sosta il 12 gennaio e ad aprirlo sarà proprio Cantù che ospiterà il testacoda contro il Nibionno.

Il tabellino di Lecco-Btf Cantù: 62-43

Parzali: 12-11, 31-27, 50-36

Btf Cantù: Vitali 12, Ballabaio 11, S. Volpi 9, Romanl 4, xSartor 4, Padovani 3, barelli, Virdia, Sari. All. Rossi.

I risultati dell'11° turno, quarto di ritorno del girone C

Venerdì 15 Vertematese-Como 57-51; sabato 16 Villa Guardia-Garbagnate 59-38, Nibionno-Mariano 69-59; domenica 17 ore 18 Lecco-Cantù 62-43.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 20; Nonna Papera Mariano, Lecco 18; Villa Guardia 10; Garbagnate, Basket Como, Vertematese 6; Btf Cantù 4.

Il programma del 12° turno, quinto di ritorno del girone C

Venerdì 12 gennaio ore 21.15 Cantù-Nibionno; sabato 13 ore 20.30 Basket Como-Lecco, ore 21.15 Villa Guardia-Mariano; domenica 14 ore 18.30 Garbagnate-Vertematese.