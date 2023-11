Basket femminile: posticipo corsaro per Mariano che espugna all'overtime Lecco e l'aggancia al secondo posto

Si è chiuso con il botto il 6° turno del girone C del campionato di serie C di basket femminile. Domenica sera infatti c'era grande attesa per il big match di scena a Lecco dove la Nonna Papera Mariano rendeva visita alla capolista ancora imbattuta.

Una sfida importante che le ragazze marianesi di coach Dionigi Cappelletti hanno approcciato davvero bene portando a casa una vittoria sudata decisa all'overtime ma molto preziosa visto che permette loro di agganciare proprio Lecco al secondo posto.

Dopo un avvio equilibrato decisivo l'allungo nel secondo quarto di Mariano che poi è riuscito a controllare la rimonta delle locali. Mvp Marconetti top scorer con 28 punti.

Il tabellino di Lecco-Nonna Papera Mariano 60-66 dts

Parziali (parziali: 18-18, 24-32, 38-46, 55-55

Mariano: Marconetti 28, Conegian 14, Pozzi 7, Mauro 6, Pollini 4, Paleari 4, Orsenigo 3, Orlando, Maggioni, Testa, Maroni. All. Cappelletti.

I risultati del 6° turno d'andata del girone C

Mercoledì 8 novembre ore 21.30 Basket Como-Villa Guardia 60-56 dts; venerdì 10 ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù 39-48; domenica 12 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano 60-66, Garbagnate-Nibionno 32-60.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 12; Lecco, Nonna Papera Mariano 10; Villa Guardia, Garbagnate, Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.

Il programma del 7° turno, ultimo d'andata del girone C

Venerdì 17 novembre ore 21.15 Mariano-Como, Cantù-Garbagnate; sabato 18 ore 21.15 Villa Guardia-Vertemetese, Nibionno-Lecco.