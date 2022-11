Basket femminile: prima sconfitta stagionale per il Villa guardia ko contro Biassono

Basket femminile: si è chiuso il 5° turno d'andata di Promozione donne.

Si è completato il 5° turno d'andata del campionato di basket femminile di Promozione ed è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Gs Villa Guardia. Nel weekend infatti la squadra di coach Fabrizio Molteni ha perso in casa lo scontro diretto con Biassono per 42-48.

Così il commento del coach GSV:

"I primi due quarti offensivamente non sono stati buoni per scelte e percentuali offensive. Forse per la tensione di un primo big match o la troppa voglia di fare bene? Direi innanzitutto la non abitudine a reggere mentalmente. Nonostante tutto, a metà partita siamo rimasti a contatto. Ma questa è una squadra che non muore mai, e non è un modo di dire. Con un atteggiamento difensivo molto meno soft, qualche palla rubata, qualche contropiede pulito e finalmente la tenuta fisica in post medio e post basso, siamo tornati fino al 37-37. Ma due triple delle ospiti, allo scadere del terzo periodo non ci hanno permesso di passare davanti. Nel finale, convulso, un paio di scelte rivedibili ci hanno poi condannato alla prima sconfitta stagionale".