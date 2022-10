Basket femminile: prima trasferta stagionale per il Villa Guardia che cerca il bis ad Ornago

Basket femminile: si apre oggi il 2° turno del girone B di Promozione donne.

Basket femminile: la squadra di coach Fabrizio Molteni scende in campo domenica 30 alle ore 18

Si apre questa sera il 2° turno del campionato di Promozione di basket femminile lombardo. Nel girone B l'anticipo odierno è Carnate-Binzago mentre domenica 30 torna in campo il GS Villa Guardia che sulla scia dell'esordio vincente di sette giorni fa in casa contro Usmate cerca il bis ospite dell'Ornago. Per la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni è la prima trasferta stagionale che affronta con la voglia di proseguire il suo cammino di crescita dando spazio anche alle sue giovani.

Programma del 2° turno girone B

Sabato 29 ottobre Carnate-Binzago; domenica 30 ore 18 Ornago-Villa Guardia, Giussano-Carugate, Usmate-Biassono. Riposa Seregno.

Risultati del 1° turno girone B

San Rocco Seregno-Ornago 44-55, Biassono-Giussano 54-43; Villa Guardia-Usmate 62-44; lunedì 25 Carugate-Carnate 56-38. Riposa Binzago.

Classifica girone B

Villa Guardia, Biassono, Carugate, Ornago 2; San Rocco Seregno, Giussano, Usmate, Carnate, Binzago* (* 1 gara in meno).