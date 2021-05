Basket femminile prima vittoria stagionale per il Btf Cantù che doma Gallarate

Basket femminile i risultati del 2° turno del Torneo regionale senior donne.

Basket femminile le furie rosse si sono imposte 51-46 e torneranno in campo sabato 22 a Tradate

Si è giocato nel weekend scorso il 2° turno del Torneo di basket femminile organizzato dalla Fip Lombardia e riservato a 8 squadre di serie C e promozione regionali. Seconda partita e prima vittoria per l’unica rappresentante lariana, il Btf Cantù che sabato sera ha vinto il big match casalingo contro la quotata e pari categoria Gallarate per 51-46. Una gara che come si prevedeva è stata molto combattuta ed equilibrata, caratterizzata da vantaggi alterni ma che ha premiato Sara Volpi e compagne brave ad allungare nel finale e tenere fino al 40′. Furie rosse che così salgono a quota 2 punti ma di fatto tutte le squadre del girone A sono appaiate con una vittoria e una sconfitta a testa. Btf Cantù che tornerà in campo sabato 22 maggio per chiudere l’andata ospite del Tradate alle ore 18

Il tabellino di Btf Cantù-Gallarate 51-46

Parziali 15-9, 26-26, 32-35

BTF: Tropeano 4, Sartor 10, Fusi 2, S. Volpi 11, Paleari 4, Ardiini 1, Longoni, Orsenigo 1, Rossi 11, Bernardi ne, G. Volpi 7. All. Molteni.

Risultati del 2° turno girone A

Sabato 15 maggio ore 20.30 Btf Cantù-Gallarate 51-46; lunedì 17/5 Tradate-Parco Nord Bresso 56-46.

Classifica aggiornata del girone A

Gallarate, Parco Nord Bresso, Btf Cantù, Sportlandia Tradate 2.

Programma del 3° turno girone A

Sabato 22 maggio ore 18 trdate-Btf cantù; doenica 23 Gallarate-Bresso.