Basket femminile, prime amichevoli pre Europei per Ilaria Bernardi con l'Italia Under18

Basket femminile: continua la preparazione della cestista nostrana per il torneo continentale.

Basket femminile: le azzurre hanno giocato due gare con la Slovenia

Continua la preparazione della nazionale italiana Under18 in vista dei campionati Europei di basket femminile in programma dal 1 luglio in Turchia. Della squadra azzurra fa parte anche la cestista brianzola, la figinese Ilaria Bernardi che spera di essere scelta tra le 12 che parteciperanno alla rassegna continentale. Intanto l'Italia U18 ha sostenuto due amichevoli contro la Slovenia a Montegrotto Terme dove sta svolgendo il ritiro. Nel primo match le azzurre sono state sconfitte per 57-72 mentre nel secondo giocato ieri invece si sono riscattate vincendo di misura. Prima della partenza per la Turchia, la nazionale azzurra con la Brianzola Bernardi ha in programma una doppia sfida alla Cina Under19 il 22 e il 23 giugno. Ricoradimo che le azzurre agli Europei sono nserite nel girone A con Lituania, Belgio e Portogallo: esordio contro la Lituania il 1 luglio.

Il tabellino della seconda amichevole

Italia-Slovenia 58-56 (13-12, 11-18, 22-16, 12-10)

Italia: Giacchetti 2, Aghilarre 13, Cappellotto 5, Lussignoli 5, Benini 2, Tempia 6, Zuccon 2, Crippa, Toffolo 5, Sammartino 7, Piatti 3, Osazuwa 8. All. Lucchesi

Slovenia: Zitek 6, Tumsek, Pobezin, Bartelme 7, Brecelj 10, Zibert 16, Lazarevic 3, Marolt 2, Valancic, Msjak ne, Ovcina 12, Krenk. All. Novak

Il tabellino della prima amichevole

Italia-Slovenia 57-72 (14-17, 17-17, 9-18, 17-20)

Italia: Giacchetti 2, Lucantoni 7, Cappellotto 1, Lussignoli 3, Benini 2, Bernardi 6, Tempia 3, Sammartino 13, Cedolini 4, Fantini 4, Piatti 2, Osazuwa 10. All. Lucchesi

Slovenia: Zitek 3, Turnsek 2, Pobezin, Bartelme 13, Brecels 19, Zibert 12, Lazarevic ne, Marolt 10, Valancic 4, Missak, Ovcina 5, Krenik 4. All. Novak.