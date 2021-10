Basket femminile, primo colpo esterno del Basket Como che vince il derby con Vertemate

Pallacanestro donne primi risultati del weekend

Basket femminile: si è aperto ieri era il girone Giallo 1 del campionato di serie C lombardo.

Basket femminile: pesante ko per il Btf Cantù a Gallarate mentre stasera a Casnate si gioca Pol. Comense- Mariano

Si è alzato il sipario ieri sera sul campionato di basket femminile di serie C in Lombardia. E a sorridere per le squadre lariane è stato solo il Basket Como di coach Alessio Crugnola che nel primo derby stagionale ha sbancato il campo della Vertematese per 53-60. Sconfitta netta e pesante invece per le furie rosse del Btf Cantù che hanno alzato bandiera bianca sul campo del Gallarate per 71-46. Oggi si chiude il cartellone con il derby Pol Comense-Nonna Papera Mariano a Casnate alle ore 20.45. Nell'altro match giocato ieri colpo esterno del Tradate a Gavirate.

Programma 1° turno d'andata girone Giallo1 serie C femminile

Venerdì 15 ottobre: Vertematese-Basket Como 53-60, Gavirate-Tradate 48-68, Gallarate-Btf Cantù 71-46; sabato 16 Pol Comense-Nonna Papera Mariano Comense (ore 20.45).

Classifica del girone Giallo1 serie C femminile

Basket Como, Gallarate, Tradate 2; Pol. Comense, Nonna Papera Mariano, Vertematese, Btf Cantù, Gavirate 0.

Giovedì 21 ottobre Tradate-Comense (ore 21.15); venerdì 22 Mariano-Vertematese (ore 21.15); sabato 23 Btf Cantù-Gavirate, (ore 20.30); Basket Como-Gallarate (ore 21).