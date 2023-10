Basket femminile primo KO stagionale per Mariano battuto in casa dal Nibionno per 54-58 

Prima sconfitta stagionale per la Nonna Papera Mariano che ieri sera nel big match del 4° turno d'andata di serie C si è dovuta arrendere in casa al Nibionno per 54-58. Una sconfitta in volata per le ragazze biancorosse di coach Dionigi Cappelletti che dopo un'ottima partenza sono state avanti per oltre tre quarti per cedere solo nell'ultima frazione alla rimonta delle ospiti. Il cartellone proseguirà domenica con i posticipi Garbagnate-Villa Guardia e Btf Cantù-Lecco.

Il tabellino di Nonna Papera Mariano-Nibionno: 54-58

Parziali: 19-11, 30-23, 41-40.

Mariano:Marconetti 15, Orsenigo 13, Orlando 9, Maggioni 5, Maniero 4, Paleari 2, Conegian 2, Molteni, Pollini, Testa, Maroni, Romanò. All. Cappelletti.

Nibionno: Razzoli 25, Colombo 15, Bernasconi 10, Pedone 2, Fiorese 2, Quadrio 2, Castiglioni 2, Rota, Galli.

Il programma del 4° turno d'andata del girone C

Mercoledì 25 ottobre ore 21.20 Como-Vertematese 37-77; venerdì 27 ore 21.15 Mariano-Nibionno 54-58; domenica 29 ore 18.30 Garbagnate-Villa Guardia, ore 19.15 Cantù-Lecco.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, 8; Nonna Papera Mariano, Lecco 6; Villa Guardia, Btf Cantù, Garbagnate, Vertematese 2; Basket Como 0.