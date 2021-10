Basket femminile: primo successo stagionale per il Btf Cantù, Basket Como a terra

Pallacanestro donne i risultati del weekend

Basket femminile si è completato il 2° turno d'andata del campionato di serie C lombardo.

Basket femminile: le furie rosse brianzole hanno domato il Gavirate

Si è completato il 2° turno d'andata del campionato di serie C di basket femminile che ha visto una vittoria e una sconfitta nei due posticipi del girone Giallo. Il Btf Cantù ha inanellato il primo successo stagionale domando in casa il Gavirate per 64-43 trascinato da Sara Volpi e Francesca Rossi entrambe autrici di 15 punti. Sconfitta casalinga invece per il Basket Como di coach Alessio Crugnola che alla Ronchett ha dovuto alzare bandiera bianca contro il forte Gallarate che si è imposto per 38-49 . Si tornerà in campo già venerdì 30 ottobre con i due anticipi del 3° turno Tradate-Nonna Papera Mariano e Gallarate-Vertematese.

Questo il programma del 2° turno d'andata del girone Giallo1

Giovedì 21 ottobre Tradate-Comense 63-37; venerdì 22 Mariano-Vertematese 59-35; sabato 23 Btf Cantù-Gavirate 64-43, Basket Como-Gallarate 38.49.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano*,, Tradate* 4; Basket Como, Gallarate, 2; Pol. Comense*, Vertematese*, Btf Cantù, Gavirate 0. (* una gara giocata in più).

Questo il programma del 3° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 29 ottobre Tradate-Nonna Papera Mariano (ore 21.30), Gallarate-Vertematese (ore 21.15); sabato 30 Comense-Gavirate (ore 20.45), Btf Cantù-Basket Como (ore 20.30).