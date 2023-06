Basket femminile: si è giocata nel pomeriggio la seconda gara degli Europei donne.

Basket femminile: pronto riscatto di Laura Spreafico e l'Italia che battono Israele

Si è rialzato il basket femminile italiano e può festeggiare il pronto riscatto della nazionale maggiore all’EuroBasket Women 2023 in corso di svolgimento in Israele. Dopo la sconfitta di ieri nel match d'esordio contro la Repubblica Ceca le azzurre, con la cestista di Asso Laura Spreafico in campo, oggi pomeriggio hanno vinto la seconda gara del girone B superando proprio le padroni di casa per 88-68. Grande protagonista la cestista lariana Sprea autrice di 10 punti. Con questo successo le azzurre salgono a quota 2 in classifica e agganciano la Repubblica Ceca che oggi ha perso con il Belgio ma soprattutto fanno un passo importante verso il passaggio alla seconda fase. Decisiva però sarà la terza e ultima giornata di gare in programma domenica 18 con: ore 14-15 Italia-Belgio e Repubblica Ceca-Israele.

I risultati del girone B

1° turno giovedì 15 giugno

Italia-Repubblica Ceca 58-61, Belgio Israele 108-59

2° turno venerdì 16 giugno

Italia-Israele 88-68, Belgio-Repubblica Ceca 84-41

3° turno domenica 18 giugno

Ore 14-15 Italia-Belgio a seguire Israele -Repubblica Ceca

Classifica del Girone B

Belgio 4 punti

Italia, Repubblica Ceca 2

Israele 0.

Le 12 convocate azzurre per gli Europei

0 JASMINE KEYS 1997 ala

2 MATILDE VILLA 2004 play

4 MARTINA BESTAGNO 1990 centro

8 COSTANZA VERONA1999 plat

9 CECILIA ZANDALASINI 1996 ala

11 FRANCESCA PAN1997 guardia

12 VALERIA TRUCCO 1999 ala/centro

13 LORELA CUBAJ 1999 centro

18 MARIELLA SANTUCCI 1997 play

19 MARTINA FASSINA 1997 guardia

22 OLBIS ANDRÈ 1999 centro

23 LAURA SPREAFICO 1991 guardia/ala

L’eventuale spareggio (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi.

Il programma azzurro

13 giugno partenza per Tel Aviv

14 giugno Allenamenti

15 giugno Ore 15.00 1° turno Italia-Repubblica Ceca (le 14.00 in Italia)

16 giugno Ore 15.30 2° turno Israele-Italia (le 14.30 in Italia)

17 giugno Allenamenti

18 giugno Ore 15.15 3° turno Belgio-Italia (le 15.15 in Italia)

19 giugno Eventuale spareggio

20 giugno Trasferimento a Lubiana (Slovenia)

22 giugno Quarti di finale

24 giugno Semifinali

25 giugno Finali

26 giugno Trasferimento in Italia e fine raduno