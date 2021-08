Basket femminile pronto riscatto per l'Italia di Meriem Nasraoui ai Mondiali u19

Basket femminile ieri primo successo della nostra nazionale con la cestista brianzola contro l'Egitto.

Basket femminile domani 10 agosto le azzurre torneranno in campo per la terza gara contro ll'Australia

Buone notizie per il basket femminile nostrano e prima vittoria per la nazionale italiana Under19 della cestista brianzola Meriem Nasraoui ai Mondiali di Debrecen in Ungheria. Dopo il pesante ko subito nel match d'esordio contro con gli Stati Uniti, ieri sera la azzurre sono riuscite a conquistare il primo successo iridato superando l'Egitto per 81-73 al termine di una partita molto dura e decisa dopo un tempo supplementare. Per Meriem ancora 2 punti a referto. Oggi giorno di riposo per le azzurre che torneranno in campo domani 10 agosto alle ore 20.30 per affrontare la pari classifica Australia che ieri ha perso con gli Usa.

Il tabellino di Egitto-Italia 73-81 d1ts (24-18; 15-13; 13-17; 17-21; 4-12)

Egitto: Bahgat, Elfiky 4 (2/5), Abdellatif 4 (1/3), Hussein 9 (1/7), Ismail 22 (9/10, 1/2), Kabil 12 (3/5, 2/3), Abdellhamid 2 (0/2), Elgharini 8 (4/6, 0/1), Mossad 2 (1/1, 0/2), Sadek ne, Hala Yassine 8 (3/8), Hager Yassine 2 (0/4). All. Azmy

Italia: Allievi 2 (1/4), Bovenzi 12 (1/5, 3/7), Colognesi 4 (2/4), Leonardi 7 (3/4, 0/4), Mbengue 5 (2/5), Egwoh ne, Nasraoui 2 (0/4, 0/1), Natali ne, Nativi 9 (3/5, 0/4), Panzera 16 (2/13, 4/9), Spinelli 21 (6/14, 3/6), Turel 3 (0/1, 1/4). All. Riccardi.

Il calendario del Mondiale

Prima giornata (7 agosto)

Italia-Stati Uniti 37-96

Australia-Egitto 99-28

Prima giornata (8 agosto)

Egitto-Italia 73-81 d1ts

Stati Uniti-Australia 99-59

Terza giornata (10 agosto)

Ore 20.30 Italia-Australia

Ore 20.30 Egitto-Stati Uniti

Classifica girone A

Stati Uniti 2-0;

Australia, Italia 1-1;

Egitto 0-2.

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/21

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi