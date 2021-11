Basket femminile prosegue la crisi del GS Villa Guardia ieri sera ko anche contro la Fernese

Pallacanestro Minors in rosa

Basket femminile si è giocato l'anticipo del 4° turno d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile sul campo della capolista il team lariano parte bene ma poi si sgretola sotto i colpi delle locali che vincono per 52-34

E' davvero un momentaccio per la prima squadra del Gs Villa Guardia nel campionato lombardo di basket femminile di Promozione Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Samarate per 34.56, ieri sera mercoledì 10 è arrivato anche un nuovo ko, il quarto consecutivo, nell’anticipo del 4° turno sul campo della capolista Fernese per 52-38. E pensare che le ragazze di coach Roberto Cantaluppi avevano iniziato bene chiudendo avanti il primo quarto ma poi gradualmente la squadra locale ha carburato e allungato per andare a vincere in controllo approfittando della poca facilità a trovare il canestro delle lariane. Il GSV resta così ultimo a quota 0 punti e tornerà in campo sabato 20 ospite del Binzago per il 5° turno d'andata.

Il tabellino di Fernese GS Villa Guardia 52-38

(11-13, 25-18, 38-29)

GSV: Benzoni 8, Balzarotti 6, Duzioni 6, Montorfano 5, Fomasi 4, Bianchi 2, Della Bosca 2, De Caro 1, Fasola, Okland. All. Cantaluppi).

Il programma del 4° turno d'andata girone Verde Promozione femminile Mercoledì 10 novembre Fernese-Villa Guardia 52-38; giovedì 11 Samarate-Canegrate; venerdì 12 Real Busto-Pob Binzago; domenica 14 San Rocco-Lainate.

Classifica girone Verde Promozione femminile

Fernese* 8; Samarate 6; Canegrate, Lainate 4; Pob Binzago, San Rocco 2; Villa Guardia*, Real Busto 0.

(* una gara in più)