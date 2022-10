Basket femminile, prova di fora della Vertematese che centra il tris contro Idea Sport

Basket femminile: importanti risultato per la squadra brianzola nel 3° turno di serie C donne.

Basket femminile: oggi il Btf Cantù ospita il Trezzano per sbloccarsi e domani Mariano chiude in posticipo a Corsico

Ancora segno l'Us Vertematese che si mantiene imbattuta e in vetta al girone B del campionato di basket femminile di serie C. Ieri sera infatti la squadra di coach Alessandro Minotti ha calato il tris vincente superando agevolmente in casa l'Idea Sport Milano. Oggi invece tocca al Btf Cantù ospitare il Trezzano per provare a centrare il primo successo stagionale. Domani infine posticipo domenicale per la Nonna Papera Mariano ospite a Corsico.

Il tabellino di Vertematese-Idea Sport Milano 67-43

Parziali: 16-10, 34-23, 60-26

Vertematese: Ortelli 10, Stocchi 10, L. Faverio 10, Rossoni 10, Moltani 7, Sangalli 7, F. Faverio 5, Redolfi 4, Ghitti 2, Ghioldi 2, Carusi, Maiorano. All. Minotti.

Il cartellone completo del 3° turno d'andata del girone B

Mercoledì 12 ottobre 21 Basket Como-Bollate 49-56; Venerdì 14 ottobre ore 21.30 Vertematese-Idea Sport 67-43, Gavirate-Gallarate 48-26, Tradate-Garbagnate 60-47; sabato 15 ore 20.45 Btf Cantù-Trezzano; domenica 16 ore 21 Corsico-Mariano, Sondrio-Fernese.

Classifica del girone B

Ardor Bollate*, Vertematese*, Gallarate* 6; Sondrio, Basket Como*, Corsico 4; Mariano, Fernese, Tradate*2; Idea Sport*, Gavirate*, Garbagnate*, Legnano, Btf Cantù, Trezzano 0. (* 1 gara in più)