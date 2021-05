Basket femminile quante cestiste lariane in campo e protagoniste nei quarti di finale

Basket femminile sono iniziati i playoff del campionato di serie A2.

Basket femminile a segno subito in gara1 Novati e Quaroni con Milano, Tibè con Vicenza, Stop per Gatti e Frustaci

Sono iniziati ieri mercoledì 12 maggio i playoff del campionato di basket femminile di serie A2. In campo molte cestiste lariane che hanno giocato gara1 dei quarti di finale. Nel girone Nord subito colpo grosso del Sanga Milano delle lariane Paola Novati ed Elena Quaroni che in casa hanno vinto gara1 fermando la grande favorita Crema per 69-66 (Novati 11 punti, Quaroni 2).

Nella stessa parte del tabellone il Vicenza dell’arosiana Angelica Tibè ha battuto a domicilio Udine nettamente per 67-42 (tibè 4 punti).

Nell’altra parte del tabellone Nord il Castelnuovo della binaghese Valentina Gatti e allenato dall’ex campionessa della Pool Comense Francesca Zara ha perso gara 1 sul campo di Alpo per 65-56 (Gatti 11 punti) mentre Sarcedo ha stoppato in casa la numero 1 Moncalieri 69-66. Le gare 2 delle serie sono in programma sui campi opposti sabato 15 maggio e stessa sede per l’eventuale bella di mercoledì 19 maggio. Le vincenti si affronteranno in semifinale.

Nel girone Sud invece è inizato male il playoff per la Nico Ponte Buggianese della cestista marianese Sofia Frustaci che ha perso in casa gara 1 dei quarti contro S. Giovanni Valdarno per 54-67 (Frustaci 22 punti). Nella stssa parte del tabellone è caduta Brescia in Sardegna sul campo del Selargius per 62-56. Nella parte alta del tabellone invece Spezia-Faenza 46-58, Patti-Umbertide 66-53. Nel weekend le gare 2 in campi invertiti ed eventuali belle mercoledì 19.

Riepilogo dei risultati playoff di A2 femminile

Gara1 dei quarti di finale girone Nord

Vicenza-Udine 67-42

Sanga Milano-Crema 69-66

Alpo-Castelnuovo Scrivia 65-56

Sarcedo-Moncalieri 60-57

Gara1 dei quarti di finale girone Sud

Spezia-Faenza 46-58

Patti-Umbertide 66-53

Selargius-Brescia 62-56

Nico Basket Ponte Buggianese-Valdarno 54-67