Basket femminile quante cestiste lariane volano in semifinale promozione

Basket femminile si stanno giocando i playoff e playout in serie A2 donne.

Basket femminile ora la super sfida che vale la finale tra Milano di Novati-Quaroni-Meroni e il Vicenza di Tibè

Quante soddisfazioni per le cestiste lariane impegnate nei playoff e playout del campionato di basket femminile di serie A2. Playoff tellurici nel girone Nord con protagonista il Sanga Milano delle lariane Paola Novati, Marta Meroni ed Elena Quaroni che dopo aver vinto in casa gara 1 hanno eliminato nel return match la testa di serie numero 2 Crema andando a vincere anche in trasferta per 53-58 (Meroni 5, Novati 3, Quaroni 3) .

Ora in semifinale Milano sfiderà il Bolzano dell’arosiana Angelica Tibè che con i suoi 22 punti ha eliminato un’altra favorita Udine vincendo anche gara 2 in trasferta per 62-59.

Bruutte notizie invece nell’altra parte del tabellone Nord dove il Castelnuovo della binaghese Valentina Gatti e allenato dall’ex campionessa della Pool Comense Francesca Zara ha perso anche gara 2 in casa arrendendosi ad Alpo per 67-59 (Gatti 2 punti) e venedo così eliminato 0-2. Mentre parità 1-1 nell’altra serie Sarcedo-Moncalieri.

Nel girone Sud eliminata nei quarti per 0-2 la Nico Ponte Buggianese della cestista marianese Sofia Frustaci che dopo aver perso la gara d’andata è stata battuta anche nel ritorno dal S. Giovanni Valdarno per 59-65 (Frustaci 10 punti). Passato insemifinale anche Selargius che ha eliminato Brescia. Nella parte alta del tabellone sarà semifinale tra Faenza e Patti.

Nei playout da segnalare che si è salvata Carugate con tante cestiste lariane in campo battendo 2-0 Albino: andata 62-59, ritorno in trasferta 56-52. Mentre il Bolzano della marianese Meriem Nasraoui è 1-1 nella serie con Ponzano e domani mercoledì 19 è in programma gara 3, la bella. Chi vince è salvo chi perde dovrà giocare un altro turno salvezza contro Albino.

Riepilogo dei risultati playoff di A2 femminile

Quarti di finale girone Nord

Vicenza-Udine gara 1 67-42, gara 2 62-59

Sanga Milano-Crema gara 1 69-66, gara 2 58-53

Alpo-Castelnuovo Scrivia gara 1 65-56, gara 2 67-59

Sarcedo-Moncalieri gara 1 60-57, gara 2 40- 65

Quarti di finale girone Sud

Spezia-Faenza gara 1 46-58, gara 2 53-59

Patti-Umbertide gara 1 66-53, gara 2 69-52

Selargius-Brescia gara 1 62-56, gara 2 58-56

Nico Basket Ponte Buggianese-Valdarno gara 1 54-67, gara 2 59-65