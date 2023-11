Basket femminile: quattro cestite lariane chiamate con la selezione lombarda delle 2010

Belle notizie sul fronte selezioni giovanili regionali anche per il Basket femminile lariano. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale per l'annata

2010 ha diramato la liste delle convocate per gli allenamenti che si svolgeranno a Coccaglio (BS) presso il PalaSport di Via Paolo VI, domani giovedì 30 novembre 2023 tra le 96 giovani cestite sono state chiamate anche 4 atlete nostrane: si tratta di Viola Molteni e Virginia Verga del Pol Comense ma anche Greta Prearo e Vittoria Bugin del GS Villa Guardia. Per loro allenamento fissato dalle 18 alle 19.30 (ritrovo ore 17.45).

ALLENATORI:

PIROLA GABRIELE, STAZZONELLI MONICA, MAIORANO MASCHA, TRONCATO PAOLO, ZARA FRANCESCA

ASSISTENTI:

DA ROS MARA, BAIARDO MARTINA, TORRI ROSSELLA, LANOCE NICOLE, FRASSINI MICHEL