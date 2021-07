Basket femminile quattro giovani comasche a caccia della promozione in serie A2 con Costa Masnaga

Basket femminile oggi si gioca gara 2 della finale playoff di serie B rosa.

Basket femminile il quartetto lariano Balossi-Allevi-Tentori-Bernardi sfida in trasferta Capri alle ore 18.30

Giornata importante per il basket femminile nazionale anche lariano. Già perchè oggi si assegna la prima delle quattro promozioni in serie A2 e vedrà coinvolte anche alcune giocatrici lariane. Questa sera infatti le ore 18.30 sul campo di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli la B&P Costa Masnaga renderà visita alla Just Mary Capri nella gara di ritorno della finale promozione di serie B. Nella squadra di Costa militano anche quattro cestiste lariane Giorgia Balossi, Camilla Allevi, Roberta Tentori e Ilaria Bernardi che dopo aver vinto il campionato cadetto lombardo e aver pareggiato 77-77 gara1 di questa finale oggi cercheranno un'altra grande impresa. In palio infatti la promozione in A2 ma di fronte le costine avranno un Capri molto forte e composto da giocatrici esperte come l'ex Parma e nazionale Dacic. La serie si gioca al meglio delle due partite e tiene conto del punteggio complessivo nell'arco degli 80? tra andata e ritorno. In caso di parità anche questa sera allora si giocheranno i tempi supplementari Ecco perché stasera in Campania si annuncia una temperatura molto calda sul campo campano per questo return match di una finale appassionate che deciderà la promossa in Serie A2.

Il tabellno di gara1 B&P Autoricambi Costa Masnaga - Just Mary Capri (23-15, 37-37, 58-63)

B&P Autoricambi Costa Masnaga: Caloro 17, Allevi 4, Osazuwa 6, Toffali 5, Tentori 2, Balossi 6, E. Villa 21, Labanca 10, N'Guessan 5, Bernardi 1. All. Pirola

Just Mary Capri: Dacic 27, Rios 14, David 13, Maggi 13, Farace ne, Gallo 6, Shaxson 2, Porcu 2, La Piccirella ne. All. Falbo

Il programma di gara 2

Oggi, giovedì 8 luglio ore 18.30 a San Giorgio a Cremano (Na): Just Mary Capri-B&P Autoricambi Costa Masnaga.