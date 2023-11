Basket femminile: questa sera a Casnate fari puntati sul derby di serie C Como-Villa Guardia

Anticipo infrasettimanale e tutto di marca lariana questa sera nel girone C del campionato di serie C femminile. A Casnate infatti va in scena alle 21.30 il derby Basket Como-GS Villa Guardia (arbitri Benzoni-Lazzaretto) gara inaugurale del 6° turno, penultimo d'andata che mette in palio due punti davvero pesanti.

Da una parte per le padroni di casa comasche di coach Nelly Rigamonti ancora a quota zero e ultime da sole in classifica mentre sul fronte opposto le neopromosse di Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni vorrebbero staccare il terzo referto rosa stagionale che le proietterebbe in zone ambiziose.

Il programma del 6° turno d'andata del girone C

Mercoledì 8 novembre ore 21.30 Basket Como-Villa Guardia; venerdì 10 ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù; domenica 12 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano, Garbagnate-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Lecco 10; Nonna Papera Mariano 8; Villa Guardia, Garbagnate 4; Btf Cantù, Vertematese 2; Basket Como 0.