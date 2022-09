Basket femminile: scatta oggi il campionato di serie C donne in Lombardia.

Basket femminile: questa sera al debutto le apripista Mariano e Vertematese

Si alza il sipario questa sera sul campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Subito in campo da apripista anche due squadre nostrane che apriranno il girone B regionale. Si tratta della Nonna Papera Sant’Ambrogio Mariano Comense di coach Dionigi Cappelletti, che alle ore 21.15 debutta tra le mura amiche subito con un big match contro l’Ardor Bollate. Da segnalare il rientro nella squadra marianese dopo alcuni anni di Elisa Pollini.

Contemporaneamente la rinnovata e ambiziosa Us Vertematese del neo coach Alessandro Minotti bagna il suo esordio sul campo della Sportlandia Tradate.

Domenica 2 ottobre invece debutteranno il Basket Como di scena alle ore 19 sul campo del Garbagnate e il Btf Cantù che, affidato allo staff tecnico guidato da Valerio Rossi supportato dagli assistenti Matteo Boghi e Daniele Berri, alle ore 21 renderà visita al Corsico.

Ricordiamo che il campionato lombardo di serie C rosa prevede due gironi da 15 squadre: al termine della regular season le prime otto classificate parteciperanno ai playoff per due promozioni in serie B, l'ultima di ogni girone retrocederà direttamente mentre le squadre dal 14° all'11° posto disputeranno i playout e le altre si fermeranno.

Il cartellone completo del 1° turno d'andata del girone B

venerdì 30 ore 21.15 Mariano-Bollate, Tradate-Vertematese, Gallarate-Idea Sport Milano; domenica 2 Sondrio-Gavirate, ore 19 Garbagnate-Basket Como, Legnano-Fernese e ore 21 Corsico -Btf Cantù.