Basket femminile: si apre questa sera il 9° turno d'andata di serie C donne.

Basket femminile: questa sera fari puntati sul derby brianzolo Cantù-Mariano

Si apre già questa sera il 9° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone Rosso infatti apripista sarà l'anticipo Tradate-Legnano, mentre venerdì 25 scenderanno in campo tre delle quattro squadre lariane. Turno di riposo invece per la Vertematese. Venerdì sera fari puntati su derby di Vighizzolo dove il fanalino di coda Btf Cantù riceverà la lanciatissima Nonna Papera Mariano. In contemporanea trasferta proibitiva per il Basket Como che renderà visita alla capolista Gallarate. Da segnalare che l'allenatore del Basket Como ANGELO VENTURA è stato squalificato per 3 gare con la seguente motivazione: "per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso, Comportamenti reiterati".

Programma del 9° turno andata girone B

Giovedì 24 Tradate-Legnano; venerdì 25 ore 21 15 Gallarate-Como, Cantù-Mariano, Gavirate-Corsico; sabato 26 Sondrio-Trezzano; domenica 27 Garbagnate-Fernese, Idea Sport-Bollat

La classifica del girone B

Gallarate 16; Vertematese 14; Corsico, Sondrio 12; Mariano 10; Bollate, Trezzano, Tradate, Idea Sport 8; Fernese 6; Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.