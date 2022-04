Basket femminile questa sera il Villa Guardia cerca il bis vincente sul campo del Samarate

Pallacanestro rosa in campo

Basket femminile riparte oggi il girone Silver 4 di Promozione donne.

Basket femminile le due squadre si ritrovano per la terza sfida stagionali e dopo i successi esterni ottenuti sui campi opposti nella prima fase

Vacanze pasquali finite anche per il campionato lombardo di Promozione di basket femminile e per il GS Villa Guardia che già questa sera torna in campo per aprire il 2° turno della seconda fase regionale che la vede rendere visita alle ore 21.15 al Samarate pariclassifica in vetta al girone Silver4. Ricordiamo che le due squadre si sono già affrontate quest'anno altre due volte nel girone iniziale vincendo entrambe fuori casa. Oggi quindi questa terza sfida si annuncia molto aperta tra due formazioni in salute e che hanno vinto i rispettivi incontri inaugurali di questa nuova fase.

Ecco il cartellone del 2° turno d'andata del girone Silver

Oggi giovedì 21 aprile ore 21.15 Samarate-Villa Guardia, venerdì 22 San Gabriele-Corsico.

Questi i risultati del 1° turno d'andata del girone Silver

Corsico-Villa Guardia 41-60, Samarate- San Gabriele Milano 58-45.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia, Samarate 2; San Gabriele Milano, Corsico 0.

Questo il programma del 3° turno e ultimo d'andata del girone Silver4

Domenica 1 maggio ore 20-30 Villa Guardia-San Gabriele Milano, Corsico-Samarate.