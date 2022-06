Basket femminile questa sera Laura Spreafico ritira il Premio Reverberi l'oscar del basket italiano

Basket femminile oggi un prestigioso riconoscimento consegnato alla cestista di Asso.

Basket femminile la migliore giocatrice della A1 sarà omaggiata presso la splendida cornice della tenuta Venturini Baldini di Roncolo

Serata di gala quella odierna per il basket femminile lariano. Questa sera infatti alle ore 19.30 nella splendida cornice della tenuta Venturini Baldini di Roncolo verrà consegnato il "Premio Reverberi 2022" l'oscar del basket italiano e a ritirare questo prestigioso riconoscimento salirà sul palco la cestista assese Laura Spreafico quale miglior giocatrice del campionato femminile di serie A1 appena concluso . L'ala ex Comense è stata eletta miglior giocatrice della stagione femminile 2021/22 che l'ha vista protagonista con la maglia di Costa Masnaga. Ricordiamo che proprio in questi giorni è stato ufficializzato il passaggio di Spreafico alla squadra spagnola del Lointek Gernika di coach Mario Lopez dove giocherà per la prima volta oltre confine. Con Sprea questa sera riceveranno il Premio Reverberi 2022 anche altri personaggi del basket italiano: come Mvp maschile Andrea Cinciarini, play ex Pallacanestro Cantù reduce da una grande annata con la Pall. Reggiana, Marco Ramondino miglior coach maschile con Derthona, Lorenzo Serventi miglior coach femminile con San Martino di Lupari, Matteo Spagnolo Mvp italiano under 22 con Cremona, Silvia Pastrello Mvp italiana under 22 con San Martino Lupari e Alessandro Vicino quale miglior arbitro.