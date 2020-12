Basket femminile, quinta gara rinviata per l’assese Laura Spreafico e la sua Lucca

Continuano i rinvii nel massimo campionato di basket femminile, e continua a non giocare la Lucca della capitana di Asso Laura Spreafico. Rinviata, infatti, anche la gara in programma domenica 13 dicembre contro Vigarano. Si tratta della quinta partita sospesa: Spreafico non gioca, di fatto, dal 16 novembre scorso.

Basket femminile, la sfida inedita Costa-Campobasso domani sera aprirà un 11° turno monco

Intanto, si è disputato il recupero della quinta giornata, con la Passalacqua Ragusa che superato nettamente per 86-55 la Dondi Multistore Vigarano dell’ex Comense Elena Bestagno. Da domani, sabato 12 dicembre, si aprirà l’11° turno d’andata, con fari puntati su Costa Masnaga, dove alle ore 21 la Limonta sfiderà la matricola Campomasso. Rinviata anche San Martino-Battipaglia.

Classifica

Venezia 20; Bologna 18; Schio 16; Empoli , Ragusa 12; Costa Masnaga, Geas, Ragusa 10; San Martino di Lupari 8; Campobasso 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 11° turno di A1

Sabato 12 dicembre: Sassari-Broni, ore 21 Costa Masnaga-Campobasso; domenica 13 dicembre: Geas-Bologna, Venezia-Empoli, Ragusa-Schio; Lucca-Vigarano, San Martino-Battipaglia.