Basket femminile rinviata al 7 febbraio il recupero Gavirate-Comense

Pallacanestro donne news

Basket femminile nuovo spostamento nel girone Giallo1 di serie C rosa.

Basket femminile il campionato torna venerdì 4 febbraio con il derby Vertematese-Comense e sabato 5 Cantù-Mariano

Nuovo rinvio nel campionato di serie C di basket femminile lombardo. Il recupero Gavirate. Comense previsto per ieri sera è stato posticipato di una settimana e si giocherà lunedì 7 febbraio sempre alle ore 21.15. Quindi dopo la clamorosa sconfitta del weekend scorso subita dalla capolista Mariano contro Tradate, il girone Giallo1 tornerà in campo venerdì sera 4 febbraio con l'atteso derby lariano Vertematese-Comense. Altro derby interessante e sentito invece è in programma per sabato 5 a Vighizzolo con le furie rosse del Btf Cantù che riceveranno la prima della classe Nonna Papera Mariano.

Recupero del 3° turno di ritorno girone Giallo1

La gara Gavirate-Pol. Comense di lunedì 31 gennaio è stata rinviata a lunedì 7 febbraio ore 21.15 .

Programma del 4° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 4 febbraio ore 21 Vertematese-Comense, Gallarate-Gavirate; sabato 5/2 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano; già giocata in anticipo Tradate-Basket Como 54-56.

La nuova classifica del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano Comense , Gallarate 18; Tradate 16; Btf Cantù, Basket Como 10; Gavirate*, Vertematese 4; Comense* 0. (* 1 gara in meno).