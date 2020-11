Basket femminile, rinviata la gara domenicale tra Lucca di capitan Spreafico e la sua ex squadra Broni

Basket femminile anche il 9° turno d’andata del campionato di A1 donne non sarà completo.

Basket femminile in campo domani invece la Limonta Costa Masnaga contro la matricola Sassari

Anche il basket femminile italiano sta soffrendo il momento di emergenza e ne soffre ai massimi livelli perchè anche il 9° turno del campionato di serie A1 donne sarà monco. E’ stata infatti rinviata la gara in programma domenica tra la Lucca capitanata dalla ex Comense Laura Spreafico e la sua ex squadra Broni. La causa del rinvio è il permanere delle positività riscontrate nel gruppo squadra toscana che infatti ha così comunicato, in accordo con la società Pallacanestro Femminile Broni93, che la partita in programma domenica 29 novembre alle 18 al PalaTagliate è stata rinviata a data da destinarsi. Di fatto dopo la pausa per gli impegni con la nazionale la cestista di Asso “Sprea” Spreafico non è ancora tornata in campo in campionato. Domani invece sarà regolarmente in campo la canturina Beatrice Del Pero capitana della Limonta Costa Masnaga che alle 16.30 riceverà la matricola Sassari.

Ecco il cartellone del 9° turno di A1

Già giocata il 25 novembre: San Martino di Lupari-Schio 56-76; sabato 28 novembre: ore 16.30 Costa Masnaga-Sassari, Bologna-Battipaglia; domenica 29 novembre: ore 18 Empoli-Vigarano, Venezia-Ragusa, Geas-Ca26mpobasso; rinviata Lucca-Broni,

Classifica: Venezia 16; Bologna, Schio 14; Costa Masnaga, Empoli 8; Ragusa, Geas, Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, SBroni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.