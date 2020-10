Basket femminile rinviate ben tre partite del weekend di serie A1 rosa

Basket femminile vigilia difficile del 6° turno del massimo campionato donne.

Basket femminile domenica 1 novembre in campo Costa Masnaga a Battipaglia e l’assese Spreafico a Empoli

Per il basket femminile italiano non è una vigilia serena del 6° turno del campionato di serie A1. A oggi ben tre gare che si sarebbero dovute disputare nel weekend sono state rinviate a causa dell’emergenza covid in tutto il paese; si tratta di Vigarano-Geas e Sassari -Campobasso di sabato 31 e di Broni-Ragusa in programma domenica 1 Novembre. Confermate invece le trasferte di domenica della Limonta Costa Masnaga a Battipaglia e dell’assese Laura Spreafico con la sua Lucca nel derby toscana sul campo di Empoli.

Prossimo turno



sabato 31 ottobre

Vigarano – Geas rinviata

San Martino di Lupari – Venezia ( ore 19)

Sassari – Campobasso rinviata

Domenica 1 novembre

Schio – Virtus Bologna (ore 18)

Battipaglia – Limonta Costa Masnaga (ore 18)



Empoli – Le Mura Lucca (ore 18)

Broni – Ragusa rinviata

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Bologna, Venezia 10; Geas, Ragusa 6; Broni, Empoli, San Martino di Lupari, Limonta Costa Masnaga, Sassari, Campobasso 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.