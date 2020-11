Basket femminile rinviato il derby Costa Masnaga-Geas Sesto

Basket femminile ultima ora in vista dell’8° turno del campionato di serie A1.

Basket femminile la gara prevsita per il 7 novembre non si giocherà per il perdurare dei casi di positività all’interno del team milanese

Dopo aver archiviato il 7° turno d’andata del massimo campionato di serie A1, il basket femminile nostrano deve dare una comunicazione importante: l’atteso derby lombardo Limonta Costa Masnaga-Allianz Geas Sesto San Giovanni previsto per sabato prossimo 7 novembre alle ore 21 non si giocherà ma è stato rinviato. L’incontro non si disputerà per colpa del perdurare dei casi di positività al Coronavirus individuati all’interno della compagine del Geas. E’ solo l’ennesimo rinvio di un torneo che nelle ultime giornate è stato fortmente condizionato dall’emergenza coronavirus che colpisce tutta l’Italia.

Prossimo turno



sabato 7 novembre Bologna-Empoli, Campobasso-Broni, Venezia-Schio ore 21 Costa Masnaga- Geas rinviata; domenica 8 Ragusa-San Martino, Lucca-Sassari, Battipaglia-Vigarano.

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio,Venezia 12; Bologna, 10; Geas, Ragusa, Costa Masnaga, Empoli 6; Broni, San Martino di Lupari, Sassari, Campobasso 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.