Basket femminile sabato anticipo di lusso con Costa che sfida Schio

Basket femminile verso il 12° turno d’andata di serie A1 donne.

Basket femminile in campo anche Lucca di Spreafico a Bologna e il Vigarano di Bestagno contro Sassari

E’ già vigilia di campionato per la serie A1 di basket femminile italiano. Domani sabato 19 dicembre si apre il 12° turno penultimo d’andata che vedrà in campo alcune rappresentanti del basket nostrano. Alle ore 17 aprirà la giornata Bologna-Lucca che vedrà il ritprno in campo dopo 5 gare rinviate della squadra toscana capitanata dalla cestista di Asso Laura Spreafico. Alle 18 invece big match d’alta quota a Schio dove le campionesse d’Italia ospiteranno al rivelazione della stagione la Limonta Costa Masnaga reduce da due successi di fila l’ultimo nell’anticipo del 13° turno di mercoledì sera contro Broni. Infine alle 18.30 il Vigarano dell’ex Comense Elena Bestagno cercherà la sua prima vittoria stagionale ospitando Sassari.

Ecco il cartellone del 12° turno d’andata serie A1

Sabato 19 dicembre ore 17 Bologna-Lucca, ore 18 Schio-Costa,ore 18.30 Vigarano-Sassari; domenica 20 Broni-Geas, Campobasso-Ragusa, Empoli-San Martino; 07/01 Battipaglia-Venezia.

Classifica aggiornata

Venezia 22; Bologna 20; Schio, Ragusa 16; Costa Masnaga 14; Empoli, Geas 12; San Martino di Lupari 8; Campobasso, Broni 6; Sassari 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.