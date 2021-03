Basket femminile sabato la Limonta Costa torna in campo in Sardegna 

Basket femminile verso il 20° turno del massimo campionato di A1 donne.

Basket femminile capitan Beatrice Del Pero e compagne ospiti alle ore 17 della Dinamo Sassari

Chiusa la parentesi di Coppa Italia che ha visto il successo della Famila Schio, il massimo campionato di basket femminile nel weekend gioca il 20° turno stagionale. Il torneo di fatto entra nel vivo e a metà del girone di ritorno lancia la volata per i playoff che vede coinvolta anche la Limonta Costa Masnaga con tante giocatrici brianzole nella sua rosa. Proprio la Limonta della capitana canturina Beatrice del pero apre il weekend sabato 13 alle ore 17 ospite della Dinamo Sassari. La squadra sarda allenata da coach Antonello Restivo è stata protagonista nel successo in settimana in occasione del recupero vinto un pò a sorpresa sul campo di Lucca. Un avversario in salute quindi per le pantere di Costa Masnaga che però sono reduci dall’ultimo successo in campionato, dilagante contro Vigarano e puntano a bissare la vittoria ottenuta contro la Dinamo all’andata in casa per 76-57. Sabato in cartellone anche l’altro anticipo Vigarano-Empoli mentre domenica 14 si giocheranno tutte le altre gare ad eccezione di Ragusa-Venezia rinviata al 31 marzo.

Il cartellone del 20° turno del campionato di A1

Sabato 13 marzo Sassari-Costa (ore 17), Vigarano-Empoli; domenica 14 Schio-San Martino di Lupari, Campobasso-Geas Sesto, Broni-Lucca, Battipaglia-Bologna; 31/3 Ragusa-Venezia.

Classifica aggiornata di A1 donne

Umana Reyer Venezia 40, Famila Wuber Schio 38, Passalacqua Ragusa** 32, Virtus Segafredo Bologna 30, Allianz Geas Sesto San Giovanni 28, USE Scotti Rosa Empoli* 24, Fila San Martino di Lupari 22, Limonta Costa Masnaga 20, La Molisana Magnolia Campobasso 16, PF Broni 93** 10, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca* 10, Dinamo Sassari 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6, Dondi Multistore Vigarano* 2

*una partita in meno