Basket femminile: sabato pre pasquale in trasferta per le cestiste lariane Spreafico e Del Pero in serie A1

Non c'è sosta nel campionato italiano di serie A1 femminile di basket che oggi gioca il turno pre pasquale molto interessante. In campo anche le due cestite lariane Laura Spreafico e Beatrice Del Pero attese da due trasferte davvero toste con le loro rispettive squadre. L'assese Spreafico da capitana guiderà la sua Ragusa sul campo della Famila Schio: una sfida da ex per Sprea che a Schio ha vinto nel passato scudetto e Coppa Italia. Fuoriporta pre pasquale davvero impegnativo anche per la canturina Bea Del Pero che con la sua Virtus Bologna renderà visita questa sera alla capolista Umana Venezia.

Programma del 21° turno di serie A1 femminile

Sabato 30 marzo ore 16 Sassari-Brescia, ore 19 Schio-Ragusa, ore 19.30 Venezia-Virtus Bologna, 20.30 Campobasso-Battipaglia, Geas Sesto-Faenza, Roma-San Martino di Lupari.

Classifica serie A1 femminile

Venezia 36; Schio, Bologna 32; Campobasso, Geas Sesto 28; Ragusa 25; San Martino di Lupari 18, Sassari 16; Roma, Brescia 14; Faenza 8, Sanga Milano, Battipaglia 4.