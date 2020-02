Basket femminile sabato torna in campo la capolista Villa Guardia

Basket femminile si è aperto il 13° turno girone C.

Basket femminile mentre BFM ha vinto ieri l’anticipo, l’Ecostore ospiterà Samarate

Si è aperto ieri sera il 13° turno del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone C il BFM ha vinto l’anticipo di ieri contro la Fernese per 60-49. Il big match invece andrà in scena sabato sera a Villa Guardia dove la capolista Ecostore riceverà il Samarate già battuto all’andata. Obiettivo del team di coach Cantaluppi è conservare i 4 punti di vantaggio e magari allungare sulla prima inseguitrice Gallarate attesa dalla sfida con Canegrate.

Programma del 13 turno girone C

Mercoledì 5 febbraio BFM-Fernese 60-49; venerdì 7 Nova-Real Busto, Corbetta-Tradate; sabato 8 Villa Guardia-Samarate (Oore 20-30), Canegrate-Gallarate.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 22; Gallarate 18; Canegrate, Samarate 16; Nova, Fernese 12; Corbetta, BFM 10; Real Busto 6; Tradate 0.

