Basket femminile sale l'attesa per il big match domenicale tra Villa Guardia e la capolista Fernese

Si parte questa sera il cartellone del recupero del 4° turno di ritorno del campionato di Promozione di basket femminile. Nel girone Verde apripista l'anticipo serale Lainate-San Rocco mentre sale l'attesa per il big match di domenica 6 marzo alle ore 17 che vedrà il GS Villa Guardia ospitare al palazzetto di via Tevere la capolista Fernese. Un test importante e probante per le lariane di coach Roberto Cantaluppi che sono reduci da ben tre vittorie consecutive e ora proveranno l'impresa contro la prima della classe. Ricordiamo che nel match d'andata giocato il 10 novembre scorso la Fernese si impose a domicilio con un netto 52-34 ma aveva di fronte un'altra Villa Guardia che in questi mesi nel frattempo è molto cresciuta e risalita in classifica.

Il programma del recupero del 4° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 4 marzo Lainate-San Rocco; domenica 6 ore 17 Villa Guardia-Fernese, Canegrate-Samarate, Binzago-Real Busto.

I risultati del recupero del 3° turno di ritorno del girone verde

Venerdì 25 febbraio Real Busto-Lainate 37-72; sabato 26 San Rocco-Canegrate 33-65, Samarate-Villa Guardia 30-37; martedì 2 marzo Fernese-Binzago 65-30. Recupero del 7° turno Samarate-Lainate 51-75

Classifica aggiornata del girone Verde

Fernese 22; Lainate 20; Canegrate 18; Gs Villa Guardia 12; Samarate 10; San Rocco 6; Binzago 4; Real Busto 2.