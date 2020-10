Basket femminile scatta la serie A2 con tante cestiste lariane in campo

Basket femminile parte oggi il secondo campionato nazionale donne.

Basket femminile oggi apripista il derby tra la comasca Paola Novati con Milano e la marianese Meriem Nasraoui del Bolzano

Si apre oggi anche il campionato di basket femminile di serie A2 che vede al via molte cestiste nostrane. Apripista alle ore 18 Sanga Milano-Bolzano che vedrà il derby in campo tra la comasca Paola Novati ala 1998

e la pivot ex Mariano ora a Bolzano Meriem Nasraoui del 2002.

Alle 20.30 invece toccherà al Carugate delle tre ex costine del 2002 Chiara Discacciati, Silvia Colognesi e Camilla Allevi esordire in casa contro Udine.

Alle 21 invece in campo il Castelnuovo Scrivia della lunga di Binago Valentina Gatti che diretta in panchina dall’ex Comense Francesca Zara esordirà contro il San Giorgio Mantova. Domani invece toccherà al Vicenza della lunga di Arosio classe 1996 ex Costa e Basket Como Angelica Tibè.

Questo il 1° turno del girone Nord

Sabato 3/10 ore 18 Sanga Milano-Bolzano, ore 20.30 Carugate-Udine, ore 21 Castelnuovo-Mantova, Albino-Sarcedo; domenica 4 ore 18 Crema-Alpo, Vicenza-S. Martino di Lupari ore 19 Ponzano-Moncalieri,