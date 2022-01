Basket femminile Schio della canturina Del Pero allunga in vetta la massimo campionato

Pallacanestro rosa news

Basket femminile si è giocato un recupero importante in serie A1 donne.

Basket femminile anche la brianzola protagonista nel successo della Famila contro Moncalieri per 82-50

Prosegue la marcia in vetta al campionato di serie A1 di basket femminile della cestista canturina Beatrice Del Pero e della sua Famila Schio. In settimana infatti la squadra veneta ha recuperato il 15° turno rinviato in precedenza, vincendo in casa contro Moncalieri per 82-50 e allungando a 6 punti il vantaggio sulle immediate inseguitrici. Per la canturina Del Pero 13 ' in campo con una buona presenza ma senza segnare.

"Sono davvero felice - commenta Bea - perché qua a Schio mi trovo molto bene e ho la possibilità di crescere con un staff top, in un bellissimo ambiente e grazie alle mie compagne davvero super. Ogni minuto che posso giocare è di qualità visto l'alto livello della squadra con cui gioco. Sono davvero felice della scelta che ho fatto questa estate".

Ora Schio e De Pero torneranno in campo sabato 22 gennaio ma in Eurolega per affrontare in casa il Gdynia mentre rinvierà il 17° turno di campionato contro Faenza all'8 febbraio. Un turno che invece si giocherà domenica 23 gennaio con la Limonta Costa Masnaga dell'assese Laura Spreafico che ospiterà alle 18 il derby lombardo contro Geas Sesto mentre la vertematese Sofia Frustaci con la sua Lucca riceveranno il Broni. Rinviata invece la sfida tra seconde Venezia-Ragusa

Recupero del 15° turno:

Famila Wuber Schio - Akronos Moncalieri 82 - 50 (23-13, 39-32, 59-40, 82-50)

Il programma del 17° turno di serie A1 femminile

Domenica 23 gennaio ore 14 Sassari-Campobasso, ore 18 Limonta Costa Masnaga-Geas, Lucca-Broni, Bologna-Moncalieri, San Martino di Lupari-Empoli; rinviata Venezia-Ragusa; posticipata all'8/2 Schio-Faenza.

Classifica aggiornata serie A1 femminile

Famila Schio 26; Reyer Venezia, Virtus Bologna, Ragusa 20; Lucca 18; Campobasso 14; San Martino di Lupari, Geas Sesto 12; Sassari 10; Limonta Costa Masnaga 8; Broni, Moncalieri 6; Faenza 4; Empoli 2.