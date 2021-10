Basket femminile seconda sconfitta per la Comense battuta a Tradate

Pallacanestro donne risultati dai campi

Basket femminile si è aperto giovedì il 2° turno del girone Giallo 1 di serie C regionale.

Basket femminile oggi alle 21.15 il derby Nonna Papera Mariano-Vertematese, domani sera in casa Basket Como e Btf Cantù

Si è aperto con una sconfitta il 2§° turno del campionato di serie C di basket femminile per i colori lariani. Ieri sera infatti nell'anticipo del fine settimana la Pol Comense 2015 è uscita sconfitta dal campo di Tradate battuta pesantemente per 63-37 in una gara sempre condotta dalle locali che per il momento restano a punteggio pieno in vetta al girone Giallo1. Nerostellate invece ancora a quota 0. Questa sera il girone punta i fari sul campo di Mariano Comense dove va in scena un altro interessante derby nostrano: la Nonna Papera di coach Dionigi Capelletti reduce dal primo colpo corsaro contro la Comense, riceverà la US Vertematese di coach Pifferi che all'esordio aveva alzato bandiera bianca in casa contro il Basket Como. Basket Como che sarà protagonista del big match di sabato sera quando alla palestra Ronchetti (ancora a porte chiuse) ospiterà la quotata Gallarate. Sempre domani il Btf Cantù cercherà riscatto in casa contro il Gavirate.

Questo il programma del 2° turno d'andata del girone Giallo1

Giovedì 21 ottobre Tradate-Comense 63-37; venerdì 22 Mariano-Vertematese (ore 21.15); sabato 23 Btf Cantù-Gavirate, (ore 20.30); Basket Como-Gallarate (ore 21).

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Tradate* 4; Basket Como, Gallarate, Nonna Papera Mariano, 2; Pol. Comense, Vertematese, Btf Cantù, Gavirate 0. (* una gara giocata in più).