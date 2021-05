Basket femminile seconda vittoria consecutiva e primato per il Btf Cantù 

Basket femminile risultati del 3° turno del Torneo senior lombardo.

Basket femminile furie rosse brianzole corsare a Tradate per 52-61

Seconda vittoria consecutiva per il Btf Cantù nel torneo senior di basket femminile organizzato dalla Fip lombarda. Il team brianzolo diretto da coach Fabrizio Molteni sabato scorso si è imposto sul campo del Tradate per 52-61 trascinato da Sara Volpi e ha chiuso nel modo migliore al primo il girone d’andata. Le Furie rosse canturine apriranno il girone di ritorno già sabato 29 maggio (ore 20.30) in casa contro il Parco Nord Bresso con cui aveva perso di misura all’esordio.

Il tabellino di Tradate-Btf Cantù 52-61

Parziali 7-19, 18-32, 32-46

Btf: Fusi 14, Sara Volpi 18, Paleari, Arduini 2, Longni, Orsenigo 2, Rossi 7, Bernardi, G. Volpi 9, Sartor 9, . All. Molteni

Risultati del 3° turno girone A

Sabato 22 maggio ore 18 Tradate-Btf Cantù 52-61; domenica 23 Gallarate-Bress 49-32.

Classifica aggiornata del girone A

Btf Cantù, Gallarate 4; Parco Nord Bresso, Sportlandia Tradate 2.

Programma del 4° turno girone A

Sabato 29 maggio ore 20.30 Cantù-Parco Nord Bresso, Tradate-Gallarate.