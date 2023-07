Basket femminile: sconfitta amara per la nazionale rosa agli Europei di categoria in Turchia.

Basket femminile: secondo ko per Ilaria Bernardi e l'Italia U18 che chiudono al 3° posto il girone A

Seconda sconfitta per la Nazionale italiana di basket femminile ai campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento a Konya in Turchia. Le azzurrine tra cui gioca anche la cestista di Figino Ilaria Bernardi sono state battute oggi pomeriggio dal Belgio per 62-44, un ko che segue quello di ieri contro il Portogallo capolista e che le fa chiudere al terzo posto il girone A. In serata Berardi e compagne conosceranno le avversarie che affronteranno negli Ottavi di finale (diretta streaming sul canale YouTube FIBA), ovvero la vincente di Ungheria-Turchia. Bernardi chiude questa prima fase di Europei con 15 punti al suo attivo a una media di 5 per gara.

Il tabellino di Belgio-Italia 62-44

Parziali: 14-12, 27-26, 42-34

Belgio: Battiston* 15 (4/7, 1/4), Baelen* 4 (1/1 da 3), Daelemans 10 (1/4, 2/5), Courthiau* 4 (0/2, 1/1), Hucorne 5 (0/2, 0/1), Devos (0/2 da 3), Declercq 7 (2/3, 0/1), Cuyvers (0/1, 0/2), Bayart* 10 (3/10), Mukeba-Kasanda 2 (1/5, 0/1), Bruyndoncx 3 (1/1), Hostyn* 2 (0/1, 0/1). All. Francois

Italia: Aghilarre 10 (2/9), Bernardi* 4 (1/4, 0/2), Lussignoli* (0/2, 0/2), Piatti* 8 (2/6, 1/1), Tempia* 6 (0/1, 1/2), Cappellotto 2 (1/2), Cedolini 7 (1/6, 1/2), Fantini 2 (0/2), Giacchetti (0/2, 0/4), Lucantoni* 5 (1/5, 1/2), Osazuwa ne, Sammartino (0/1). All. Lucchesi

Le "magnifiche 12" azzurre convocate per gli Europei

BENEDETTA AGHILARRE 2005 Basket Roma

ILARIA BERNARDI 2005 Basket Costa

ALICE CAPPELLOTTO 2005 San Lazzaro

GINEVRA CEDOLINI 2005 Basket Roma

MARTINA FANTINI 2005 Basket Roma

EMMA GIACCHETTI 2007 Campobasso

LAVINIA LUCANTONI 2005 Basket Roma

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 Ororosa Bergamo

CRISTINA OSAZUWA 2005 Basket Costa

CATERINA PIATTI 2006 Basket Costa

LUDOVICA SAMMARTINO ANGELA DANIELA 2005 Vigarano

VIRGINIA TEMPIA 2005 Brescia

PROGRAMMA AZZURRO

29 giugno arrivo in Turchia

30 giugno Allenamento

1 luglio 1° turno Ore 14.00 Italia-Lituania 64-62, Belgio-Portogallo 51-66

2 luglio 2° turno Ore 21.30 Italia-Portogallo 59-75, Belgio-Lituania 83-45

3 luglio 3° turno Ore 16.30 Italia-Belgio 62-44, Portogallo-Lituania

4 – 9 luglio Allenamenti e Gare da definire in base al piazzamento nel girone di qualificazione

10 luglio Rientro in Italia e Fine Raduno

Classifica girone A

Portogallo, Belgi 4, Italia 2, Lituania 0.