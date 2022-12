Basket femminile: si è giocato il 7° turno d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: secondo successo consecutivo in trasferta per Villa Guardia che torna in vetta

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il GS Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. Per il 7° turno d'andata la squadra lariana di coach Fabrizio Molteni doveva rendere vista al San Rocco Seregno ma ha dovuto farlo condizionata da assenze, infortuni e dopo una settimana non facile di lavoro in palestra.

Il GSV infatti è stato costretto ad inseguire a lungo per poi sorpassare e trovare la forza di andare a vincere nel finale pe la soddisfazione di coach Molteni:

"Ho dovuto dosare le forze, non abbiamo potuto indirizzare la partita come piace a noi per motivi evidenti. - dice coach Molteni - Abbiamo fatto fatica, ma nel secondo tempo abbiamo dato due spallate alla gara, che ci hanno dato quel minimo vantaggio tenuto fino alla fine".

Il tabellino di San Rocco Seregno-GS Villa Guardia 41-44 Parziali 10-7, 22-20, 34-33 Villa Guardia: Montorfano 10, Porta 9, De caro 6, Galbiat 5, OKland 4, Della Bosca 4, Benzoni 2, Delle Ave 2,Monti 2, Carcano, Limonta, Boraschi. All. Molteni.

Il programma del 7° turno d’andata girone B

Sabato 3 dicembre ore 20.15 San Rocco Seregno-Villa Guardia 41-44, Biassono-Ornago 29-48; domenica 4 Giussano-Carnate 41-58; lunedì 5 Carugate-Binzago.

Classifica aggiornata girone B

GS Villa Guardia, Ornago 10; Biassono 8; Giussano, Usmate 6; Binzago, Carugate, San Rocco Seregno 4; Carnate 0.

Il programma dell'8° turno d’andata girone B

Sabato 10 dicembre ore 21 Villa Guardia-Giussano; domenica 11 Binzago-Biassono; lunedì 12 Carugate-San Rocco; giovedì 15 Carnate-Usmate.