Basket femminile secondo successo consecutivo per il Villa Guardia che si rilancia

Pallacanestro rosa risultati del weekend

Basket femminile si è giocato il penultimo turno d'andata del torneo di Promozione donne.

Basket femminile la squadra lariana sabato sera ha battuto in casa il San Rocco Seregno per 43-29

Seconda vittoria consecutiva per il GS Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. La squadra lariana infatti ha vinto con merito il 6° turno d'andata superando in casa il San Rocco Seregno per 43-29 dando ancora segnali di risalita. Ora il team diretto da coach Roberto Cantaluppi proverà a calare il tris vincente venerdì sera quando aprirà il 7° e ultimo turno d'andata sul campo del Real Busto Arsizio (ore 21).

I risultati del 6° turno penultimo d'andata girone Verde Promozione femminile

Venerdì 26 novembre Lainate-Binzago70-47; sabato 27 ore 21 Villa Guardia-San Rocco Seregno 43-29, Samarate-Fernese 22-40; domenica 28 Canegrate-Real Busto 55-39.

Classifica del girone Verde Promozione femminile

Fernese 12; Lainate 10; Samarate, Canegrate 8; Villa Guardia 4; Pob Binzago, San Rocco, Real Busto 2.