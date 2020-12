Basket femminile sei baby costine convocate per “Torniamo in gioco”

Basket femminile bel progetto giovanile lanciato dal comitato Fip Lombardia.

Il basket femminile giovanile in Lombardia prova a ripartire e lo fa anche con una nuova iniziativa voluta dal Comittao Fip regionale che ha organizzato “Torniamo in gioco” un progetto che vuole far ripartire le selezioni rosa per ora solo online e non sul campo. Comuqnue si tratta di un passo importante dopo un lungo stop e per questo il Crl ha convocato 30 giocatrici, nate nel 2006 e 2007, che parteciperanno al progetto con appuntamenti per ora online: il primo è fissato già per sabato 19 dicembre alle 15 sulla piattaforma Zoom, con un programma integrato fra lezioni tecniche, lavoro col preparatore fisico e con una psicologa dello sport. Poi si spera presto di continuare il progetto anche sul campo. Nella lista delle 30 ragazze, la società più rappresentata è Costa Masnaga con ben 6 atlete: Matilde Motta, Caterina Piatti, Fiamma Serra, Giorgia Cibinetto, Silvia Pedone e Margherita Villa.